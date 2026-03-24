Sve je spremno za finale Prvenstva Hrvatske: Sisak slavio protiv Mladosti i izborio okršaj sa Zagrebom

Foto: KHL Sisak

Dok su konkurenti KHL Siska igrali posljednju utakmicu četvrtfinalne serije Alpske lige hokeja na ledu, Vitezovi su na zagrebačkom Velesajmu igrali drugu utakmicu polufinala Prvenstva Hrvatske. Nakon pobjede na Zibelu, sada su slavili i protiv KHL Mladosti te su s 2-0 u pobjedama izborili finale s KHL Zagreba.

Prva trećina protekla je dominacijom Siska, koji je, u pauzi od Alpske lige, na led poslao najjaču postavu. Isplatilo im se to u prvom periodu u kojem su slavili s 2:0.

U drugoj trećini Sisak je zabio još šest golova te je prednost narasla na ogromnih 8:0. Do kraja susreta bilo je još golova. Mladost je uspjela zabiti počasni gol, a Sisak je susret završio čak s 12 golova.

Najbolji u redovima Siska bio je Vito Idžan koji je zabio četiri gola, njegov mlađi brat Matko zabio je hat-trick, Fran Završki i Sang-Yeob Kim dodali su po dva dok je jedan zabio Nikša Jurić, “boksačka zvijezda” s prošlog ogleda s Cortinom. Jedini gol za Mladost dao je Branimir Bobinac.

Ovim slavljem od 12:1 je Sisak izborio finale Prvenstva Hrvatske gdje će igrati sa Zagrebom koji je u polufinalu s 2-0 u pobjedama slavio protiv Medveščaka. Finale bi se trebalo igrati nakon što Vitezovi završe svoje nastupe u Alpskoj ligi hokeja na ledu gdje su izborili polufinale.