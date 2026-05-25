Slovenija drugu godinu u nizu izborila ostanak u elitnoj hokejaškoj diviziji

xJustPictures.ch/JarixPestelaccix jp-en-EuSpIm-JP6_JAR_Slovenia_Italy_25May2026_00055 via Guliver Image

U sedmom kolu Svjetskog prvenstva u hokeju na ledu Slovenija je Fribourgu s 5:1 bila bolja od Italije te je tako osigurala ostanak u elitnoj diviziji svjetskog hokeja na ledu.

Nakon prve trećine nije bilo golova, a onda je na početku druge Italija povela golom Phila Pietronira. U tom trenutku Slovenija je ispadala iz elitne divizije, no ubrzo je uspjela poravnati na 1:1. To su učinili u devetoj minuti preko Matica Toroka.

Taj pogodak u potpunosti je probudio Slovence koji su u 11. minuti preko Jana Drozga stigli do 2:1 da bi isti igrač zabio za 3:1 šest sekundi prije kraja perioda.

Slovenija je u osmoj minuti povećala prednost na 4:1 golom Marcelom Mahkoveca. Na 5:1 je ubrzo povisio i Žan Jezovšek. Bio je to i posljednji gol na utakmici te je Slovenija upisala pobjedu od 5:1.

Ovim slavljem Slovenija je osigurala ostanak u elitnoj diviziji tek treći put u povijesti. Prvi put su ostanak izborili 2002. godine u svom debiju da bi zatim to napravili prošle godine, a sada su prvi put u svojoj povijesti dvije uzastopne godine ostali u elitnoj diviziji.

To su učinili bez pomoći svog najboljeg igrača Anžea Kopitara koji se ove godine odlučio na odlazak u mirovinu.