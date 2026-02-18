Slovačka svladala Njemačku i ponovno ušla u borbu za medalje na ZOI

Podijeli :

AP Photo/Petr David Josek) via Guliver Image

Hokejaši Slovačke potvrdili su se kao najugodnije iznenađenje olimpijskog turnira na ZOI u Milanu postavši prvi polufinalisti uvjerljivom 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) pobjedom protiv Njemačke u četvrtfinalu.

Nakon što su osvojili prvo mjesto u skupini sa Švedskom i Finskom i izravni plasman u četvrfinale, Slovaci su na najbolji način iskoristili činjenicu kako su bili odmorniji od svojih suparnika.

Slovačku je ka pobjedi poveo Pavol Regenda (18:06) krajem prve trećine da bi Miloš Kelemen (24:01) i Oliver Okuliar (24:34) u razmaku od 33 sekunde povisili na 3:0, a onda je i Dalibor Dvorsky (30:21) zabio za 4:0 sredinom trećine.

Lukas Reichel (34:59) smanjio je na 4:1 i vratio nadu Njemačkoj, ali Regenda (40:58) je svojim drugim golom na utakmici u prvoj minuti treće trećine praktički riješio sve dvojbe. Frederik Tiffels (49:09) je s igračem više smanjio na 5:2 pa su Nijemci pred kraj susreta iz igre povukli vratara u nastojanju da se još približe, ali dogodilo se suprotno te je Tomaš Tatar (56:33) pogotkom u praznu mrežu postavio konačnih 6:2.

Za Slovačku je ovo treći put kako se plasirala u polufinale ZOI, a drugi put zaredom, prije četiri godine u Pekingu je osvojila broncu što joj je i jedina medalja koju je osvojila jer je 2010. u Vancouveru ostala četvrta.

Kasnije u srijedu na programu su i ostali četvrtfinalni susreti u kojima se sastaju Kanada – Češka, Finska – Švicarska i SAD – Švedska nakon kojih će biti poznati i parovi polufinala. Polufinala će se igrati u petak.