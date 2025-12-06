Sisak uspostavio dominaciju nad austrijskom momčadi i smanjio zaostatak na vrhu Alpske lige

Podijeli :

Foto: KHL Sisak / Jasmin Alihodžić

KHL Sisak je u 23. utakmici Alpske lige hokeja na ledu gostovao kod austrijskog Kitzbuhela. Bila je to izjednačena utakmica u kojoj su Vitezovi uspjeli doći do nove pobjede u regionalnoj ligi. Na gostovanju su slavili s 3:1.

Prva trećina nije pružila previše golova. Tek je krajem 17. minute Sisak uspio zatresti mrežu gostiju. Tada je Vito Idžan na asistenciju Renea Dominica Čanića i kapetana Ivana Puzića zabio svoj 12. gol sezone za 1:0 Siska. S tim vodstvom su Vitezovi otišli na prvi predah.

Drugi period protekao je bez pogodaka da bi na početku posljednje trećine Kitzbuhel nakon 26 sekundi Mai Crnkić zabio za izjednačenje.

Međutim, nisu Vitezovi očajavali. Oni su pet minuta kasnije ponovno došli u vodstvo. Strijelac za Sisak tada je bio Niko Čavlović kojemu je to bio prvi gol sezone. Do kraja susreta Sisak je i povećao prednost, a strijelac je bio najviši igrač momčadi Nikolas Malenica.

Ovom pobjedom od 3:1 je Sisak smanjio zaostatak za drugom momčadi Salzburga. Austrijska momčad ima jedan bod prednosti, ali ima i utakmicu manje. Sljedeći susret za Vitezove bit će domaći ogled s Cortinom kojoj su dužni “osvetu” za poraz iz početka studenog.