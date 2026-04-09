Sisak u tijesnoj utakmici izgubio od Merana i ostao bez finala Alpske lige

Foto: KHL Sisak

U četvrtak navečer u Ledenoj dvorani Zibel odigrala se odlučujuća sedma utakmica polufinala Alpske lige hokeja na ledu. KHL Sisak je u rasprodanoj dvorani dočekao Merano te je tražio povijesni plasman u finale lige koje su član tek dvije sezone. Velika podrška s tribina ipak nije pomogla Sisku te je Merano slavio s 3:2 i izborio finale protiv Gardene.

Na početku utakmice vidjeli smo brojne prilike na obje strane leda, a najviše su se istaknuli Vito Nikolić i Andreas Bernard na vratima Siska i Merana. Prvi put kad je jedan vratar svladan bilo je u 13. minuti trećine kada je gostujući igrač Rasmus Nousiainen lijepo pogodio za 1:0 Merana.

Samo dvije minute kasnije Merano je povećao prednost na 2:0. Ovaj put je Nousiainen asistirao, a za 2:0 je pogodio Jakob Fuchs. Iako je Sisak imao prilike smanjiti zaostatak, Merano je na prvi odmor otišao s vodstvom od 2:0.

Vitezovi su u drugoj trećini opasno pritisnuli Merano te im se to isplatilo u četvrtoj minuti kada je Vito Idžana sjajno uposlio Sang-Yeob Kima koji je pogodio za 2:1 i delirij prepunih tribina na Zibelu. Sisak je nakon toga još veći pritisak napravio na Talijane, ali u igri s igračem više, odnosno na isteku dvije minute, napravili su veliku grešku koju je kaznio Brayden Sherbinin za 3:1 i nove probleme za Vitezove.

Do kraja trećine Sisak nije uspio smanjiti zaostatak pa se u posljednjih 20 minuta ušlo s 3:1 za talijansku ekipu. Vrijeme je teklo u posljednjoj trećini te se činilo da nema povratka za Sisak, ali u 13. minuti je Nejc Brus pogodio za 3:2 i novu nadu Vitezova.

Bilo je prilika, ali Vitezovi nisu uspjeli izjednačiti i Merano je izborio finale protiv Gardene.