Sisak slavljem pred svojim navijačima preuzeo vrh Alpske lige

Foto: Vanna Antonello

KHL Sisak je u četvrtak navečer u svojoj Ledenoj dvorani Zibel ugostio talijanske Unterland Cavalierse, posljednju momčad lige. Sisak je na momente pokazivao da su znatno bolja momčad od gostiju, ali na kraju su ostvarili tijesnu 4:3 pobjedu koja im je omogućila skok na vrh Alpske lige.

Vitezovi su odlično otvorili susret te su već nakon 25 sekundi golom Vite Idžana vodili s 1:0. Do kraja trećine pogodaka nije bilo te se na prvi predah otišlo s 1:0 za Sisak.

Domaća ekipa je u osmoj minuti drugog perioda golom Luke Bodiroge povela s 2:0, ali im je pad koncentracije u 14. minuti donio velike probleme. U 13:07 je Alex Egger zabio za 2:1, a onda je samo 43 sekunde kasnije Villi Pisetta pogodio za izjednačenje. Tako se s 2:2 otišlo na drugi predah.

Ipak, Vitezovi su pokazali klasu u posljednjoj trećini te su prvo golom Idžana u šestoj minuti došli do 3:2, a onda je Danila Larionovs u 10. minuti posljednjeg perioda pogodio za 4:3. Unterland se nije predavao te je u 11. minuti ponovno smanjio rezultat. Strijelac za talijansku momčad bio je Viktor Eriksson.

Sisak je ipak izdržao do kraja te su s 4:3 pobjedom došli na vrh Alpske lige. Otegotna okolnost je što imaju tri boda više, a ujedno i dvije utakmice više od Salzburga 2, no nekada je bolje imati bodove na kontu, a ne se oslanjati na moguće bodove.