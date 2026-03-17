Sisak slavio u Italiji i došao na jednu pobjedu od prolaska u polufinale Alpske lige

Podijeli :

Foto: KHL Sisak

U četvrtoj četvrtfinalnoj utakmici Alpske lige hokeja na ledu KHL Sisak je gostovao kod talijanske Cortine. Iako je u dosadašnja tri susreta ove play-off serije pobjedu upisala domaća momčad, u utorak navečer Sisak je slavio s 2:0 i došao do vodstva od 3-1 u pobjedama.

Prva trećina nije ponudila nijedan pogodak, a onda je u drugoj Sisak “eksplodirao”. U 10. minuti drugog perioda Tjas Lesničar zabio je na asistencie Dominica Renea Čanića i Danile Larionovsa, a krajem perioda je Marijus Dumčius pogodio za velikih 2:0. Litavcu su za gol asistirali mladi Alan Lizatović te Karlo Marinković.

U posljednjem periodu Sisak je povećao prednost golom Vite Idžana u praznu mrežu. Tako su s 3:0 Vitezovi upisali novu pobjedu protiv Cortine.

Ovom pobjedom Sisak je došao do treće pobjede u seriji te ih sada jedno slavlje dijeli od povijesnog ulaska u play-off Alpske lige hokeja na ledu. Osim Siska, tri pobjede u četvrtfinalu ima i Zeller Eisbaren te Merano koji je protiv Asiaga na domaćem ledu propustio svoju prvu meč-loptu.

Sisak će svoju prvu priliku za prolaz imati u četvrtak u Ledenoj dvorani Zibel. Taj susret krenut će od 20 sati i 30 minuta.