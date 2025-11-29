Sisak slavio na domaćem ledu i učvrstio se na drugom mjestu Alpske lige

Podijeli :

Foto: KHL Sisak / Jasmin Alihodžić

KHL Sisak je u svojoj Ledenoj dvorani Zibel ugostio talijansku Gardenu u sklopu Alpske lige hokeja na ledu. Vitezovi su tražili osvetu nakon poraza u listopadu i do nje su uspjeli doći. Sisak je na domaćem ledu slavio sa 6:3.

Poveo je Sisak u trećoj minuti golom mladog Nikše Jurića. Prednost Vitezova narasla je u desetoj minuti kada je Bohdan Panasenko zabio svoj 15. gol sezone. Privremeno je Gardena smanjila golom Luke Moncade. Ipak, samo četiri minute kasnije Nikolas Malenica pogodio je za 3:1.

S tim rezultatom otišlo se na prvi predah, a nakon toga je Sisak ponovno povećao prednost. Za to je zaslužan bio Matko Idžan, 16-godišnji talent Siska. On je inače mlađi brat Vite i Bruna Idžana. Vito je jedan od najboljih igrača Siska dok je Bruno ispisao povijest hrvatskog hokeja. Ljetos je izabran na NHL Draftu od strane Ottawa Senatorsa, a sada igra sjajno u Wisconsin Badgersima koji su među najboljim ekipama NCAA lige.

U devetoj minuti posljednjeg perioda je Gardena golom Hannesa Kasslattera dobila malu nadu. Samo dvije minute kasnije Kim Sang-Yeob, srebrni s Azijskog prvenstva hokeja na ledu, zabio je za 5:2. Gardena je ponovno uspjela smanjiti na 5:3 u 13. minuti perioda. Tada je zabio Adam Brady. Ipak, Sisak je povećao prednost do kraja golom Danile Larionovsa na prazan gol te su uspjeli ostvariti važna tri boda u Alpskoj ligi.

Sada su na drugom mjestu s 45 bodova što je jedan manje od vodećeg Salzburga 2. Sljedeći susret za Sisak je gostovanje u Kitzbuhelu šestog prosinca.