Sisak saznao svog protivnika u polufinalu Alpske lige

Foto: KHL Sisak

U utorak navečer odigrana je sedma utakmica četvrtfinalne serije između austrijskog Salzburga 2 i talijanske Gardene. Austrijska momčad gubila je s 3-1 u pobjedama prije nekoliko dana, ali su spuštanjem igrača iz prve ekipe došli do 3-3 te se činilo da će slaviti i izboriti polufinale. Međutim, Gardena je nakon produžetaka slavila s 3:2 i izborila sljedeću fazu.

Nakon prve trećine između Salzburga i Gardene nije bilo golova unatoč dominaciji domaće ekipe. Dominirali su Austrijanci i u drugih 20 minuta, no u devetoj minuti drugog perioda Gardena je povela golom Tobiasa Brighentija Morettija.

Uzvratio je Salzburg preko Luce Koglera, ali egal na semaforu trajao je nešto više od pet minuta jer je u sedmoj minuti posljednje trećine Hannes Kasslatter pogodio za novo vodstvo Gardene.

Činilo se da će gosti iz Južnog Tirola izdržati do kraja, ali minutu i 14 sekundi prije kraja je Maxim Eliseev pogodio za 2:2 i odlazak u produžetke. Tamo je pobjednički gol zabio Matteo Luisetti i Gardena je izborila polufinale.

To znači da će Sisak za prolazak u finale igrati protiv Merana. Prva utakmica igrat će se u četvrtak navečer u Ledenoj dvorani Zibel. Lani je u fazi prije play-offa Merano svladao Vitezove pa će sisačka momčad sigurno imati veliki motiv za sportsku osvetu.