Sisak ‘razbio’ aktualne prvake i učvrstio se na drugoj poziciji Alpske lige

Podijeli :

Foto: KHL Sisak

U 27. kolu Alpske lige hokeja na ledu KHL Sisak je ugostio Zeller Eisbaren, aktualne prvake lige. Bio je to izravan dvoboj za drugo mjesto lige, a do pobjede je došla hrvatska momčad. Vitezovi su slavili s 4:0.

Samo šest minuta trebalo je da Sisak dođe u vodstvo protiv Zellera. Tada je Kim Sang-Yeob na asistenciju Vite Idžana i Patrika Dobrića zabio za 1:0. Do kraja perioda nije bilo promjene rezultata, a onda je početkom druge trećine Sisak povećao prednost.

Tada se u strijelce upisao najbolji igrač Vitezova ove sezone. Riječ je o Bohdanu Panasenku koji je zabio na asistenciju Dominica Renea Čanića. Nije ni tu stao Sisak. U 16. minuti druge trećine pao je i treći pogodak u mreži gostiju, a ovaj put je strijelac bio Slovenac Nejc Brus. Do kraja trećine nije bilo pogodaka što je značilo da Sisak u posljednju trećinu ulazi s visokih 3:0.

Da ne bi bilo problema s očuvanjem vodstva, pobrinuo se Kim koji je u četvrtoj minuti posljednjeg perioda zabio za 4:0. Bio je to i konačan rezultat utakmice. Sisak je ovom pobjedom malo pobjegao aktualnim prvacima nad kojima imaju četiri boda prednosti, ali i dvije utakmice više.

Sljedeći ogled za Sisčane je na blagdan Svetog Stjepana, odnosno 26.12. Tada u Ledenu dvoranu Zibel stiže Gardena.