Sisak rasprodao dvoranu uoči utakmice za povijest

Foto: KHL Sisak

U četvrtak navečer na rasporedu je sedma utakmica polufinala Alpske lige u hokeju na ledu. Hrvatski predstavnik KHL Sisak u regionalnoj ligi u svojoj Ledenoj dvorani Zibel dočekuje Merano u utakmici koja izravno odlučuje o putniku u finale.

Sisku je ovo druga sezona u Alpskoj ligi te još nisu igrali finale. Štoviše, čak im je i ovo polufinale najveći uspjeh u povijesti kluba. Ne čudi tako da se za utakmicu traži karta više. Iz redova Vitezova objavili su kako su online karte rasprodane te da će od 18 sati biti dostupan mali kontigent fizičkih ulaznica na blagajnama kluba.

Tako je zagarantirana rasprodana dvorana uoči susreta s Meranom. Pobjednik ovog susreta izborit će finale gdje čeka talijanska Gardena koja je s 4-2 bila bolja od branitelja naslova Zeller Eisbarena.

Sisak bi u tom duelu imao prednost domaćeg leda zbog boljeg omjera u regularnoj sezoni. Tako bi u slučaju rezultata 3-3, sedma utakmica bila na Zibelu.