Sisak preokretom u Italiji prekinuo niz od pet uzastopnih poraza

Foto: KHL Sisak

U četvrtak navečer KHL Sisak gostovao je u Južnom Tirolu kod Vipitena s nadom da će prekinuti niz od pet uzastopnih poraza. Iako su igrali protiv svojih “crnih mačaka”, Vitezovi su uspjeli preokretom doći do pobjede od 4:3

Loša forma Siščana osjetila se u prvoj trećini koju su izgubili s 2:0. U 10. minuti pogodak za vodstvo zabio je Bryson Cianfrone da bi tri i pol minute kasnije Franco Sproviero zabio za 2:0. Uspjeli su Vitezovi ipak u drugom periodu odgovoriti i to u manje od jedne minute. Na početku pete minute drugog perioda zabio je Nikša Jurić da bi pred kraj te iste minute Fran Završki pogodio za 2:2.

Do kraja druge trećine nije bilo pogodaka i u posljednjih 20 minuta Vitezovi su imali aktivan rezultat te su se mogli nadati prekidu lošeg niza od pet uzastopnih poraza. Dobro su krenuli u posljednji period jer je Sang-Yeob Kim pogodio za 3:2. U 12. minuti Vipiteno je ipak izjednačio na 3:3 da bi samo minutu kasnije Vitezovi preko Karla Marinkovića ponovno došli do važne prednosti.

To vodstvo od 4:3 su i sačuvali do kraja te su osigurali minimalno četvrto mjesto u “master rundi”. Ovo slavlje bilo im je drugo u osmom odigranom susretu protiv Vipitena. Sljedeće kolo ujedno je i posljednje u “master rundi”. Vitezovi ostaju u Italiji gdje će igrati protiv Asiaga.