Sisak porazio svoju ‘crnu mačku’ i učvrstio prvo mjesto u Alpskoj ligi

Foto: KHL Sisak / Jasmin Alihodžić

KHL Sisak je u subotu odigrao svoju 18. utakmicu u Alpskoj ligi hokeja na ledu. Vitezovi su u svojoj Ledenoj dvorani Zibel ugostili talijanski Merano koji ih je prošle godine zaustavio u svojevrsnom play-inu za play-off. Merano je također Sisak porazio u nedavnom okršaju na talijanskom ledu. Te poraze je Sisak očito shvatio osobno jer su u subotu Merano porazili s 4:1.

Prva trećina susreta protekla je bez pogodaka, a onda je u drugom periodu Merano prvi načeo mreže na utakmici. U 14. minuti je Giovanni Mandruzzato zabio za 1:0. Sisak je ipka brzo odgovorio. Već je u 17. minuti za izjednačenje pogodio Karlo Marinković. Asistencije za taj pogodak pripale su Bohdanu Panasenku i Nejcu Brusu.

Sisak je do kraja trećine uspio i preokrenuti susret u svoju korist. Za 2:1 u posljednjoj sekundi drugog perioda pogodio je Marijus Dumčijus na asistenciju Slovenca Brusa. Litavac je bio strijelac i sredinom posljednje trećine. Dumčijus je u osmoj minuti perioda pogodio na asistenciju Bohdana Panasenko.

Do kraja susreta Sisak je zabio još jedan pogodak te je s 4:1 upisao svoje četvrto uzastopno slavlje na domaćem ledu. Ovom pobjedom su zadržali prednost od tri boda nad Salzburgom 2, no austrijska momčad ima i dvije utakmice manje. Sljedeći susret za ekipu Siska je gostovanje kod Bregenzerwalda. S njima će Sisak 22. i 23.11. odigrati dvije utakmice.