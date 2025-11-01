Sisak porazio aktualne prvake i nastavio lov na prvo mjesto

Podijeli :

Foto: Vanna Antonello

KHL Sisak je u subotu odigrao svoju 14. utakmicu sezone u Alpskoj ligi hokeja na ledu. Njihovi protivnici na gostovanju bili su aktualni pobjednici Zeller Eisbaren iz Zell am Seea. Sisački Vitezovi tražili su osvet za domaći poraz, a upravo do toga su i došli. Sisak je s 3:1 upisao četvrtu uzastopnu pobjedu u ligi.

Sisčani su furiozno krenuli u utakmicu te su već nakon četiri minute vodili s 2:0. Vitezove je u vodstvo u trećom minuti doveo jedan od najboljih igrača ove sezone Bohdan Panasenko na asistenciju još jednog važnog dvojca – Nejca Brusa i Karla Marinkovića.

Samo 43 sekunde kasnije Sisak je još jednom posla pločicu iza leđa domaćeg vratara. Ovaj put je strijelac bio Marijus Dumčijus. S tim rezultatom otišlo se na prvi predah, a potom i na drugi jer ni u drugoj trećini nije bilo pogodaka.

Smanjio je Zeller u posljednjem periodu golom Paula Schmida, ali do kraja utakmice je Sisak golom Danile Larionovsa na prazan gol došao do 3:1 i pobjede.

Ovom pobjedom su zadržali korak s vodećim Salzburgom 2 koji im bježi jedan bod, ali i s utakmicom više. Sisak bi tako pobjedom u zaostaloj utakmici preuzeo vrh. Sljedeći susret za Vitezove je gostovanje kod Merana, pretposljednje momčadi lige.