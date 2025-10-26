Sisak nevjerojatnim preokretom u manje od 24 sata upisao drugu pobjedu protiv istog protivnika

Podijeli :

KHL Sisak

U nedjelju navečer KHL Sisak je odigrao 12. utakmicu Alpske lige hokeja na ledu. Nakon pobjede u subotu protiv Rittena, i u nedjelju su igrali s istim protivnicima. Kao i u subotu, pobjedu su morali zaraditi nakon lutrije penala. Tako su s ukupnih 5:4 upisali novu pobjedu.

Nije dobro krenulo za Sisak koji je nakon prve trećine bio u zaostatku 3:0. U drugoj trećini su golovima Dominica Renea Čanića, Vite Idžana i Bohdana Panasenka poravnali na 33, ali je u posljednjih 25 sekundi perioda Ritten ponovno poveo. Za 4:3 je zabio Brett Welychka.

No, nije to obeshrabrilo sisačke Vitezove koji su u 13. minuti posljednje trećine došli do izjednačenja. Strijelac je bio Latvijac Danila Larionovs. Nakon toga više nije bilo pogodaka te se otišlo u produžetke gdje se igralo 3 protiv 3. Ni tamo se mreže nisu tresle pa je o pobjedniku Siska i Rittena drugi put odlučivala serija raspucavanja penala.

Ponovno je Sisak bio uspješniji na penalima, ovaj put s 2-0.

Sisak je ovom pobjedom ostao kratak za prvo mjesto koje drži Salzburg 2. Da su pobijedili u regularnom vremenu, izjednačili bi se s juniorskom ekipom austrijskog velikana, ali ovako su ostali kratki. Bez obzira na sve, Sisak je i dalje u sjajnoj form te koračaju prema playoffu.