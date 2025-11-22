Sisak nakon penala slavio u Austriji i smanjio zaostatak za vodećim Salzburgom

Podijeli :

Foto: KHL Sisak

U 19. kolu Alpske lige hokeja na ledu KHL Sisak je gostovao kod austrijskog Bregenzerwalda. U dramatičnom susretu koji je odlučen na penalima je do pobjede na kraju došla momčad Siska s 2:1.

Prva trećina pripala je Vitezovima koji su već u šestoj minuti golom Danile Larionovsa došli do vodstva. Sačuvali su tu prednost do kraja trećine, ali u prvom dijelu drugog perioda je Bregenzerwald uspio poravnati. U sedmoj minuti je penal dobio Latvijac Roberts Lipsbergs koji je uspio svladati Vilima Rosandića za 1:1. S tim rezultatom otišlo u posljednju trećinu.

Tamo nije bilo pogodaka i otišlo se u produžetke gdje se igra 3 na 3. Ni tamo nije bilo promjene te se otišlo u raspucavanje penala. Vitezovi su tamo uspjeli slaviti s 2:1 te su tako smanjili zaostatak za vodećim Salzburgom 2 koji je izgubio od Zeller Eisbarena.

Već sutra će Vitezovi moći preuzeti vodstvo na tablici jer ponovno igraju protiv Bregenzerwalda.