Sisak izgubio u tijesnom meču od aktualnih prvaka Alpske lige

Foto: KHL Sisak / Jasmin Alihodžić

U utorak navečer je KHL Sisak igrao svoju drugu utakmicu u "master rundi" Alpske lige hokeja na ledu. U Ledenoj dvorani Zibel ugostili su aktualne prvake lige Zeller Eisbaren. U izjednačenom susretu je do pobjede od 3:1 ipak došla gostujuća ekipa.

Nakon prve trećine, u kojoj su bili bolji gosti iz Austrije, rezultat je bio 0:0. Mučili su se Sisčani koji nisu utakmiu u Alpskoj ligi imali još od petog veljače pa su ključni igrači ipak bili nešto izvan ritma. Brojne greške ipak nisu koštale Vitezove te su na prvi predah otišli s rezultatom 0:0.

Sisak je drugu trećinu otvorio znatno bolje te su već u drugoj minuti uspjeli matirati gostujućeg vratara Alexandera Schimdta. Zaslužan za to bio je defanzivac Patrik Dobrić koji se najbolje snašao pred vratima za vodstvo domaće momčadi.

Tu prednost domaći su čuvali sve do 11. minute druge trećine kada su gosti uz dosta sreće uspjeli poravnati golom Blaža Tomaževiča, slovenskog reprezentativca. Samo minutu kasnije Zeller je potpuno preokrenuo susret golom Paula Schmida. Do kraja perioda nije bilo golova što je značilo da se u posljednju trećinu otišlo s rezultatom 2:1 za goste.

U posljednjem periodu vidjeli smo još jedan gol Tomaževiča koji je Zelleru donio pobjedu od 3:1. Tako su Austrijanci nakon tri gola ostali savršeni dok Sisak ima jednu pobjedu i poraz te imaju pet bodova. U sljedećem kolu na svom ledu dočekuje Vipiteno koji ih je porazio u posljednjem kolu regularne sezone s 4:0.