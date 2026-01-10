Sisak izgubio u Austriji i prepustio Salzburgu prvo mjesto Alpske lige

Podijeli :

Foto: KHL Sisak

U subotu navečer u Alpskoj ligi hokeja na ledu odigran je derbi između Salzburga 2, trećeplasirane momčadi lige, ali s dvije utakmice manje i Siska, trenutačno vodeće ekipe lige. Vitezovi, iako su bili vodeći na početku utakmice nisu uspjeli ostvariti pozitivan rezultat te su upisali poraz od 5:2.

Ovo je bila treća utakmica ove sezone između Salzburga 2 i Siska, a svaka je donijela mnoštvo uzbuđenja i puno golova. Tako smo u subotu u prvoj trećini vidjeli čak tri pogotka. Salzburg je poveo u 16. minuti golom Lukasa Greila da bi četiri minute kasnije Jesse Juhola, jedan od najboljih igrača austrijske ekipe pogodio za 2:0. Ipak, Sisak je do kraja prvog perioda uspio smanjiti na 2:1 golom Slovenca Nejca Brusa kojemu je asistirao mladi Luka Bodiroga.

Početkom druge trećine, u petoj minuti, je Vito Idžan pogodio za 2:2, ali egal je trajao tek nekoliko minuta. U osmoj minuti drugog perioda je Luca Christopher Auer zabio za novo vodstvo Salzburga. Do kraja trećine Austrijanci su povećali prednost na 4:2, a za to je zaslužan bio Greil koji je zabio svoj drugi gol na susretu.

U posljednjoj trećini Salzburg je zabio još jedan pogodak, a njega je postigao Finac Maxim Eliseev.

Tako je Salzburg s 5:2 preuzeo vodstvo u Alpskoj ligi te su sada na 63 boda nakon 30 odigranih utakmica. Što se tiče Siska, oni imaju 61 bod nakon 32 kola. Prvi dio sezone zaključuje se nakon 36. kola nakon čega će prvi pet ekipa ići u stupanj pobjednika dok će donji dom lige (od šestog do 13. mjesta) igrati za mjesta koja vode u play-in.