Sisak drugu utakmicu u nizu slavio ‘petardom’: Imaju savršen učinak na početku sezone

KHL Sisak

KHL Sisak nastavio je sjajan niz pobjeda. Nakon dva trijumfa na gostovanjima u Alpskoj hokejaškoj ligi, Vitezovi su slavili i u svojoj prvoj domaćoj utakmici regionalnog natjecanja. U Ledenoj dvorani Zibel nadigrali su austrijski Bregenzerwald uvjerljivim rezultatom 5:0.

Prva trećina protekla je uz dominaciju Siska, no domaći hokejaši nisu iskoristili prilike, a gosti su potom preuzeli inicijativu. Ipak, raspoloženi vratar Vilim Rosandić održao je mrežu netaknutom pa se na prvi predah otišlo bez pogodaka.

Druga dionica donijela je preokret. Tribine su slavile čak tri gola domaćih. Seriju je otvorio Bohdan Panasenko na dodavanje Karla Marinkovića, zatim je s igračem više zabio Marijus Dumčius, a potom i Nejc Brus, treći stranac. Kod sva tri pogotka asistencijama su sudjelovali i domaći hokejaši Marinković, Patrik Dobrić, Ivan Puzić, Danila Larionovs i Nikolas Malenica.

U trećem periodu Sisak je, unatoč isključenjima, dodatno povećao prednost. Dumčius je izborio kazneni udarac nakon prekršaja i sigurnom realizacijom podigao na 4:0. Do kraja je Panasenko još jednom zatresao mrežu i potvrdio odličnu formu.

Ovom pobjedom Sisak je došao do maksimalnog učinka, tri pobjede u prva tri kola. Sljedeći izazov očekuje ih već u četvrtak, kada na svom ledu dočekuju slovenske Jesenice.