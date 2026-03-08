Povijesni uspjeh za hokejaše Siska, počinje play-off protiv Talijana

Podijeli :

KHL Sisak

Hokejaši Siska u utorak započinju nastup u doigravanju Alpske hokejaške lige, što je povijesni uspjeh u dugoj tradiciji kluba sa Zibela. U četvrtfinalnoj seriji, koja se igra na četiri pobjede, protivnik će im biti talijanska momčad Cortina, a Sisčani će imati prednost domaćeg leda.

Sisak je regularni dio sezone završio na trećem mjestu ljestvice. Takav plasman donio im je automatski ulazak u doigravanje, budući da je prvih pet momčadi osiguralo playoff bez dodatnih kvalifikacija.

Te su momčadi potom nastupile u master rundi, završnoj fazi u kojoj su međusobno igrale za što bolju startnu poziciju u doigravanju, dok su se ostale momčadi kroz dodatnu rundu borile za preostala mjesta u playoffu.

U master rundi Sisčani su završili na četvrtoj poziciji, čime su izborili mjesto među osam najboljih momčadi lige i plasman u četvrtfinale.

Sustav doigravanja u Alpskoj ligi specifičan je po tome što momčadi biraju protivnike prema plasmanu nakon master runde. Prvoplasirana momčad bira prva, zatim drugoplasirana, pa trećeplasirana, dok četvrtoplasirana dobiva preostalog suparnika.

Tako je Sisak za protivnika dobio Cortinu.

Serija se igra na četiri pobjede, a Sisak zahvaljujući boljem plasmanu ima prednost domaćeg terena, što znači da bi se eventualna odlučujuća sedma utakmica igrala u Lednoj dvorani Zibel.

Prve dvije domaće utakmice serije Sisak će odigrati u utorak i subotu s početkom u 19:30 sati.

Ovosezonski međusobni dvoboji nagovještavaju vrlo izjednačenu seriju. Sisak i Cortina ove su sezone igrali tri puta, a svaka utakmica bila je neizvjesna i odlučena s minimalnom razlikom. Sisak je u siječnju slavio 6-5, dok je Cortina u prethodna dva susreta bila uspješnija s 3-2, oba puta nakon produžetka.

Za Sisak će ovo biti prvi nastup u doigravanju Alpske hokejaške lige u kojoj, osim hrvatskog prvaka igraju klubovi iz Italije, Austrije i Slovenije.

U svojoj debitantskoj sezoni prošle godine Siščani su nastupili u kvalifikacijama za playoff, no tada su zaustavljeni od talijanskog Merana, koji je bio uspješniji u borbi za mjesto među osam najboljih.

Ova sezona već se smatra povijesnom za sisački klub, koji je u svom drugom nastupu u međunarodnoj ligi stigao do prvog plasmana u playoff. U klubu očekuju i veliku podršku navijača, a najavljeno je kako će tijekom subotnjih domaćih utakmica u doigravanju biti organizirane i fan zone za navijače.