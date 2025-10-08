Počeo je NHL: Samo je dvostruki prvak obranio domaći teren

Podijeli :

Larry MacDougal Sergei Bobrovsky via Guliver

Dvostruki branitelji NHL prvaka Florida Panthers su sinoć u prvoj utakmici nove sezone s 3:2 svladali kod kuće Chicago Blackhawkse.

Pobjedu je Floridi osigurao Jesper Boqvist koji je postigao gol za vodstvo deset minuta prije kraja zadnje trećine, dok su druga dva pogotka postigli A.J. Greer i Carter Verhaeghe, a Sergei Bobrovsky je imao 17 obrana.

Spencer Knight, bivši izbor Panthersa u prvom krugu drafta, imao je 34 obrane za Chicago, koji je ove sezone druga najmlađa momčad u NHL-u. Frank Nazar je postigao gol i dodao asistenciju za Blackhawkse. Teuvo Teravainen postigao je drugi gol za Chicago, a Tyler Bertuzzi dodao je dvije asistencije.

Na otvaranju nove NHL sezone odigrane su još dvije utakmice, Colorado Avalanche je u gostima s 4:1 svladao Los Angeles Kingse, a Pittsburgh Penguins su s 3-0 bili bolji od New York Rangersa

Martin Necas postigao je dva gola za Avalanche, a Artturi Lehkonen i Sam Malinski su dodali po jedan, Scott Wedgewood je imao 24 obrane za Colorado. Nathan MacKinnon skupio je dvije asistencije i postao igrač s najviše bodova u povijesti Colorada.

Jedini strijelac za Kingse bio je Kevin Fiala, a Darcy Kuemper imao je 19 obrana.

Justin Brazeau postigao je dva gola, a Arturs Silovs završio je s 25 obrana za gostujuće Pittsburgh Penguinse koji su u prvoj utakmici nove sezone nadigrali s 3-0 New York Rangerse. Blake Lizotte dodao je gol u prazan gol, a Jevgenij Malkin upisao je dvije asistencije kako bi pomogli Penguinsima da Danu Museu priušte njegovu prvu pobjedu kao novom glavnom treneru momčadi. Muse je prethodne dvije sezone proveo kao pomoćni trener s Rangersima.