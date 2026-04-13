Počelo je finale Prvenstva Hrvatske: Sisak je pobjedom isprao gorak okus poraza u Alpskoj ligi

Foto: KHL Sisak

U ponedjeljak navečer je u Sisku održana prva utakmica finala Prvenstva Hrvatske u hokeju na ledu. KHL Sisak je ugostio KHL Zagreb te je u utrci do tri pobjede upisao svoju prvu. Vitezovi su Veprove porazili s 5:4.

Nakon prve trećine rezultat je bio 2:1 za Sisak, a nakon drugih 20 minuta prednost Vitezova narasla je na 4:2.

Susret nije mogao proći bez drame pa je Zagreb u posljednjih nekolika minuta imao priliku poravnati. Međutim, Vitezovi su izdržali nalet Veprova te su na kraju slavili s 5:4.

Sisak je ovom pobjedom uspješno otvorio lov na svoj četvrti naslov u Prvenstvu Hrvatske. Prvi su osvojili u sezonu 2021./2022., a drugi i treći u sezonama 2023./2024. te 2024./2025.

Sljedeća utakmica igra se u srijedu od 20 sati i 15 minuta na zagrebačkom Velesajmu. Treća utakmica igrala bi se u Sisku u petak, a ako bi Vitezovi slavili u prve tri utakmice osvojili bi naslov prvaka.

Sisak bi tim naslovom okrunio sjajnu sezonu. U Alpskoj ligi su u drugoj sezoni izborili polufinale gdje su u sedmoj utakmici izgubili od Merana s 3:2.