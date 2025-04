Ovečkin zabio i u zadnjoj utakmici i sezonu završio s 897 golova u karijeri

Novi rekorder po broju postignutih pogodaka u američko-kanadskoj profesionalnoj ligi u hokeju na ledu Aleksandar Ovečkin ligaški je dio ove sezone okončao sa 44 pogotka, odnosno ukupno 897 u karijeri zahvaljujući golu u 2:5 porazu Washington Capitalsa na gostovanju kod Pittsburgh Penguinsa zadnje večeri sezone.

Ovečkin je zabio s igračem više na ledu čime je smanjio zaostatak svoje momčadi na 2:3 3:04 minuta prije kraja druge trećine. No, u zadnjih 20 minuta domaći su postigli dva pogotka kako bi se od ove, za njih razočaravajuće sezone, ipak oprostili pobjedom. Inače, jedan od strijelaca za Pittsburgh u ovoj utakmici bio je i kanadski velikan te Ovečkinov veliki rival Sidney Crosby, on je pogodio za 3-1 točno pet minuta prije no što se Ovečkin upisao u strijelce.