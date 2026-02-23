Osvojili olimpijsko zlato pa na led izveli djecu preminulog suigrača

Podijeli :

Hokejaška reprezentacija SAD-a osvojila je zlato na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini d'Ampezzo, a članovi slavljeničke momčadi tijekom proslave nisu zaboravili jednoga od njih koji tragičnim spletom sudbine nije mogao biti s njima.

Amerikanci su u fantastičnom finalu svladali Kanadu 2:1 nakon produžetka i tako došli do prvog olimpijskog zlata nakon 46 godina.

Nakon dodjele medalja, zlatni hokejaši na led su ponijeli zastavu Sjedinjenih Američkih Država, ali i dres s brojem 13 i imenom Johnny Gaudreaua, koji je tragično izgubio život u prometnoj nesreći u kolovozu 2024. godine. I to nije bilo sve – ubrzo im se na ledu pridružilo dvoje od troje Gaudreauove djece, Noa i Johnny junior, što je izazvalo pomiješane osjećaje kod svih prisutnih, ali i onih koji su sve pratili putem malih ekrana.

“To što su Johnny i Noa ovdje s nama, jednostavno je tako trebalo biti“, rekao je Dylan Larkin, jedan od članova zlatne momčadi.

Gaudreau je bio jedan od najboljih hokejaša svoje generacije, sjajan strijelac, sedmerostruki ‘All-Star’ i član najbolje momčadi NHL-a u posljednjih 25 godina. U noći 29. kolovoza 2024. godine on i njegov brat Matthew Gaudreau vozili su bicikle kada je na njih naletio pijani vozač, i to dan prije vjenčanja njihove sestre Katie. Obojica su poginula na mjestu nesreće, a vozač je optužen za ubojstvo. Gaudreauova smrt šokirala je hokejaški svijet, a mnogi njegovi suigrači i dalje se ne mogu pomiriti s činjenicom da ga više nema.

“Jako nam nedostaje na ledu. Bio bi dio ove momčadi“, rekao je Brady Tkachuk.

Na svim međunarodnim natjecanjima u posljednje dvije godine američki su hokejaši u svlačionici uvijek imali Gaudreauov dres, koji im je služio kao motivacija i inspiracija, ali i utjeha.

Uoči početka Zimskih olimpijskih igara obitelj tragično preminulog hokejaša objavila je priopćenje u kojem je naglašeno koliko bi volio biti dio tog natjecanja.

“Tijekom tog posljednjeg ljeta John je trenirao jače nego ikada prije, sa svojim ocem, nastojeći biti u najboljoj formi u životu. Bio je odlučan izboriti mjesto u olimpijskoj momčadi. I dok nam se srca slamaju što John neće biti tamo da živi svoj san, znamo da će biti prisutan uz reprezentaciju SAD-a i sve svoje bliske prijatelje koji će se natjecati tijekom Igara”, stajalo je u priopćenju.

Larkin je istaknuo da su braća Gaudreau možda na svoj način ipak pomogla reprezentaciji Sjedinjenih Država.

“Kao da su začarali našu mrežu i nisu dopustili da pak završi u njoj“, naglasio je američki hokejaš.

Članovi obitelji Gaudreau, uključujući Johnnyjevu udovicu Meredith, roditelje Guya i Jane te desetomjesečnog sina Cartera, koji se rodio nakon njegove smrti, prisustvovali su završnim utakmicama američkih hokejaša u Milanu.