Norveška osigurala četvrtfinale SP-a, branitelji naslova ostali u igri za prolazak

Nakon Kanade i Češke, plasman u četvrtfinale skupine B Svjetskog prvenstva u hokeju na ledu izborila je i Norveška pobjedom 4:1 protiv Češke.

Nakon što su slavili protiv Švedske s 3:2, Norvežani su došli u priliku pobjedom protiv Češke osigurati mjesto u četvrtfinalu.

Sjajnom predstavom pobijedili su 4:1. U prvih šest minuta prve trećine postigli su dva gola, a još dva u razmaku od šest minuta posljednje dionice. Dva gola postigao je Michael Brandsegg-Nygard, a među strijelce su se upisali i Havard Ostrem Salsten, te Martin Ronnild, dok je za Čehe zabio Jaroslav Chmelar.

Na vrhu ljestvice je Kanada sa 17 bodova, Norveška i Češka imaju po 13 bodova, a za posljednje mjesto u četvrtfinalu u utorak će se boriti Slovačka i Švedska. Slovaci su u boljoj poziciji, s 11 bodova, dok Šveđani imaju devet.

U drugoj skupini, branitelj naslova svjetskog prvaka, SAD je pobijedio Mađarsku sa 7:3. Amerikanci su se vratili u borbu za četvrtfinale, sada su na petom mjestu s osam bodova.

Švicarska i Finska već su osigurale četvrtfinale s 18 bodova, dok će se za preostala dva mjesta boriti Austrija (9), Latvija (9), SAD (8) i Njemačka (7).