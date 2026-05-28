Norveška prvi put u povijesti izborila polufinale Svjetskog prvenstva

xGiuseppexVelletrix Sportspressphoto_SPR156376 via Guliver Image

U četvrtak navečer je na Svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu ispisana povijest. U četvrtfinalu susreli su se Norveška i Latvija, a do pobjede od 2:0 stigla je Norveška.

Iako bi mnogi zbog geografije pretpostavili da je Norveška hokejaška velesila, to nije slučaj. Najbolji plasman u povijesti za skandinavsku zemlju je četvrto mjesto i to davne 1951. godine kada je Svjetsko prvenstvo igrano u formatu skupine.

Tako je ova pobjeda Norveške i povijesna jer su izborili svoje prvo polufinale Svjetskog prvenstva u povijesti. Zanimljivo je da u rosteru Norvežana igraju tek dvojica igrača iz NHL-a (Stian Solberg i Michael Brandsegg-Nygard) te je jedan od njih član AHL-a (Mathias Emilio Pettersen) , drugi rang NHL-a.

Njihov uspjeh zbog toga je još veći. Za plasman u svoje prvo finale Norvežani će igrati protiv domaćina Švicarske koja je s 3:1bila bolja od Švedske.

U drugom polufinalu zaigrat će Kanada i Finska.