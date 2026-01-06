Nevjerojatni Rus srušio još jedan NHL rekord, pao je legendarni Kanađanin

Podijeli :

Larry MacDougal via Guliver Image

U noći s ponedjeljka na utorak Washington Capitalsi su u glavnom gradu Sjedinjenih Američki Država ugostili Anaheim Duckse. Kako to inače biva kad igraju Capitalsi, vidjeli smo jedno od brojnih rušenja rekorda Alexandera Ovechkina. Ruski hokejaš je u pobjedi od 7:4 zabio dva gola te je došao do zavidnog uspjeha.

Ruski hokejaš zabio je gol za 5:1 što je značilo da je uspio postići pogodak u 349 domaćih utakmica. Tako je prestigao legendarnog Gordieja Howea koji je to uspio napraviti u 348 utakmica.

Ovechkin je krajem utakmice u praznu mrežu ubacio još jedan gol te je tako 182. put u karijeri zabio najmanje dva gola na jednoj utakmici. Približio se tako još jednom rekordu koji drži Wayne Gretzky. Naime, legendarni Kanađanin je u svojoj karijeri imao 189 utakmica u kojima je postigao barem dva gola.

Podsjećamo, Ovechkin je lani srušio apsolutni rekord Gretzkog po broju golova u regularnoj sezoni, a Rus je sada na 914 golova.