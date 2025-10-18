Najbolji strijelac u povijesti NHL-a napokon zabio u novoj sezoni

Podijeli :

Larry MacDougal

Aleksandar Ovečkin, ruski hokejaš i ujedno najbolji strijelac u povijesti NHL-a sinoć se nakon četiri utakmice bez pogotka napokon upisau u strijelce u novoj sezoni. Napravio je to u pobjedi njegovih Washington Capitalsa protiv Minneosta Wilda s 5:1.

Capitalsi su odlično otvorili sezonu te su u prve četiri utakmice upisali poraz jedino od Boston Bruinsa u prvom kolu. S takvom formom ni solidna Minnesota Wild im nije predstavljala prevelike probleme. U prvoj trećini je Washington došao do vodstva u 18. minuti kada je Ovečkin uspješno proigrao Dylana Stromea koji zabija u praktički praznu mrežu za 1:0.

Minnesota je izjednačila u 17. minuti druge trećine golom Marcusa Johanssona, ali u egalu su bili tek 31 sekundu jer je Aleksej Protas ubrzo zabio za 2:1. Na otvaranju posljednje trećine u strijelce se upisao i Ovečkin koji je prošle godine uspio oboriti rekord Waynea Gretzkyja po broju golova u regularnoj sezoni. Lani je došao do brojke od 897 golova, a sada se primaknuo 900. golu.

Do kraja susreta Washington je zabio još dva pogotka. Za 4:1 je pogodio Strome dok je posljednji pogodak na utakmici djelo Toma Wilsona.

U noći s petka na subotu odigrane su još tri utakmice. Detroit Red Wingsi su bili bolji s 2:1 nakon produžetaka od Tampa Bay Lightninga, Vancouver Canucksi su nakon raspucavanja slavili s 3:2 na gostovanju kod Chicago Blackhawksa dok je Utah Mammoth bio uvjerljiv protiv San Jose Sharksa sa 6:3.