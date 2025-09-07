Najbolji hrvatski hokejaš odlično otvorio novu sezonu KHL-a: Praktički sam osigurao pobjedu

Podijeli :

xLaegler xEibner-Pressefotox via Guliver

Borna Rendulić od nove sezone igra za Šangaj Dragonse, kinesku momčad koja se natječe u KHL-u, ruskoj ligi hokeja na ledu koji mnogi smatraju drugom najjačom ligom na svijetu. Hrvatski hokejaš igrao je za nekoliko klubova, a jedan od njih je SKA (St. Petersburg), klub protiv kojeg je donio pobjedu u prvom kolu. U slavlju 7:4 Rendulić je zabio gol, a usput je podijelio i dvije asistencije, obje primarne.

Prva trećina završila je 2:2, a oba puta je do vodstva došla ruska momčad. No, oba puta su se Kinezi vratili. I treći put je SKA poveo. Bilo je to u četvrtoj minuti druge trećine, ali to vodstvo je bilo i njihovo posljednje na utakmici.

Tri minute kasnije Rendulić se upisao na semafor kao asistent. Njegovo dodavanje pronašlo Gagea Quinneyja koji je zabio za 3:3. Ubrzo je Šangaj poveo s 4:3, a onda je na scenu stupio Rendulić.

Točno 15 minuta nakon početka druge trećine Rendulić je odlično baratao pločićom te je proklizao kroz cijelu obranu gostiju da bi na kraju backhandom pogodio za 5:3.

Do kraja utakmica pala su još tri gola. Dva su zabili domaćini, a jedan gosti. U posljednjem golu na utakmici do asistencije je stigao Rendulić. Ponovno je uposlio Quinneyja koji je postigao pogodak u praznu mrežu. Tako je hrvatski hokejaš odigrao ključnu ulogu u pobjedu 7:4. Sljedeća utakmica za Šangaj je u ponedjeljak. Tada će na SKA Areni ugostiti Vladivostok.