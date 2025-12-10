Sisak priprema spektakl na Zibelu: Navijače čeka prava Božićna atmosfera do kraja godine

Podijeli :

KHL Sisak

Ledenom dvoranom Zibel ovoga prosinca zavladat će prava božićna čarolija i to u verziji kakvu u Sisku još nismo doživjeli. KHL Sisak prvi put pokreće veliki projekt Advent na Zibelu, sportsko-zabavni spektakl koji spaja najljepše blagdansko razdoblje s vrhunskim hokejem i posebnim sadržajima na svakoj domaćoj utakmici.

Dok većina gradova advent slavi na trgovima, KHL Sisak će ga slaviti na ledu.

Vitezovi love vrh Alpske lige

KHL Sisak u svojoj drugoj sezoni pokazuje koliko je napredovao. Trenutačno drže drugo mjesto iza prvoplasirane ekipe Red Bull Juniorsa, a u leđa im gledaju ekipe poput EKZ-a (Zeller Eisbaren), Rittena, Cortine, Jesenica, sve bivših osvajača Alpske lige. Navijačka energija ove je godine podignuta na potpuno novu razinu, a upravo zato prosinac na Zibelu postaje poseban: publika neće samo gledati hokej, nego će ga doživjeti kao nikada do sada.

Četiri velike utakmice – četiri posebna događaja

18. prosinca – Sisak – Cortina, 19:30

Teddy bear toss

Večer koja će ostati zapamćena. Nakon prvog sisačkog gola publika baca plišance na led – svi darovani medvjedići bit će poklonjeni djeci koja blagdane ne mogu provesti u toplini doma. Ponesite sa sobom medvjedića, bacite ga na led i učinite lijepu i humanu stvar.

22. prosinca – Sisak – Zeller Eisbaren, 19:30

Hockey-school day

Posebna večer posvećena najmlađima, školi hokeja i svim malim Vitezovima. Igrači i treneri pripremaju iznenađenja, a navijači mogu očekivati događaj koji će povezati generacije i ponuditi priliku da najmlađi iskuse čaroliju profesionalnog hokeja.

26. prosinca – Sisak – HC Gherdeina, 19:30

Božićna tombola

Dan poslije Božića nosi i poklone. Božićna tombola biti će u prodaji od utakmice 18. prosinca po cijeni od 5€, a moći će se kupiti sve do utakmice 26. prosinca. Izvlačenje će biti odrađeno uživo na utakmici gdje ćete moći pokupiti svoju nagradu.

30. prosinca – Sisak – Unterland, 19:30

Aukcija Božićnih dresova

Za kraj godine – spektakl! Jedinstvena aukcija božićnih dresova, posebno dizajniranih za Advent na Zibelu 2025. Riječ je o limitiranoj seriji koju navijači neće moći kupiti u trgovini, već isključivo osvojiti na aukciji. Nošeni dresovi igrača Siska prava su poslastica za kolekcionare i zaljubljenike u KHL Sisak.

Advent koji mijenja doživljaj hokeja

KHL Sisak ovim projektom podiže ljestvicu organizacije sportskih događaja u gradu na sasvim novu razinu. Spoj hokeja, publike, blagdanske atmosfere, svjetlosnih efekata, glazbe i posebnih programa čini Advent na Zibelu najvećim zimskim sportskim i društvenim događajem u Sisku.

Publika može očekivati obiteljski doživljaj, emociju, niz iznenađenja i ugođaj zbog kojeg će se o ovim utakmicama pričati još dugo nakon što blagdani prođu.

Svi putevi vode na Zibel

Prosinac je uvijek poseban, ali ove godine bit će nezaboravan. Za sve adventske utakmice, osim za prvu, bit će organizirana posebna Fan Zona ispred dvorane Zibel. U Fan Zoni navijači će moći uživati u odabranim proizvodima partnera, među kojima se posebno ističe kuhano vino i hot dog. Za glazbeni ritam pobrinut će se DJ koji će svaku večer dodatno ugrijati atmosferu i pripremiti publiku za spektakl na ledu.

Dođite podržati Vitezove u borbi za vrh Alpske lige i postanite dio povijesti. Na Zibelu se pišu priče. A najbolja tek počinje.