Kanadsko prokletstvo traje 33 godine, a ove godine san još živi: Montreal preživio sedmu utakmicu

Podijeli :

Foto: Montreal Canadiens

U noći s nedjelje na ponedjeljak odigrana je sedma utakmica prve runde Istočne konferencije između Tampa Bay Lightninga i Montreal Canadiensa. Iako je momčad s Floride bila favorit, u sedmoj utakmici su Kanađani na krilima češkog vratara Jakuba Dobeša došli do pobjede od 2:1.

Canadiensi su to napravili uz čak 20 udaraca manje u okvir gola (29-9) i uz rookie golmana Jakuba Dobeša. Iako je češki vratar nakratko branio i prošle sezone, službeno se računa kao rookie, kao i njegov suigrač Ivan Demidov koji je također igrao nekoliko utakmica lani.

Čeh je utakmicu završio s 28 obrana, 96% obrana i goals against average učinkom od 1. Ukratko, to je podatak kojim se objašnjava koliko golman golova prima na svakih 60 minuta.

Nick Suzuki, kapetan Montreala, je sretno zabio za 1:0, a iako je Dominic James donio izjednačenje Lightningu, Alex Newhook je snalažljivim golom devet minuta prije kraja donio vodstvo koje su Kanađani sačuvali do kraja.

Izborili su tako polufinale Istoka gdje će igrati protiv preporođenih Buffalo Sabresa koji imaju jednako mladu ekipu kao i Canadiensi.

Osim prolaska u polufinale, Montreal je produžio kanadski san o prekidanju prokletstva koje traje od 1993. godine i posljednjeg kanadskog naslova u NHL-u. Tada su naslov osvoji baš Canadiensi, a od tog trenutka dominiraju američke momčadi.