Hrvatska u posljednjem kolu Svjetskog prvenstva pobijedila Španjolsku i najverojatnije osvojila broncu

Foto: Hrvatski savez hokeja na ledu

U posljednjem kolu Svjetskog prvenstva u hokeju za igrače mlađe od 20 godina Hrvatska je u Rumunjskoj pobijedila Španjolsku s 4:2. Hrvatska je već ranije osigurala ostanak u diviziji IIA, četvrtom rangu svjetskog hokeja, a pobjedom su napravili veliki korak prema medalji na prvenstvu.

Nije dobro krenulo za Hrvatsku jer je u sedmoj minuti prve trećine Španjolska povela s 1:0 golom Javiera Sanza. Dugo se nakon toga mučila Hrvatska s probijanjem španjolske obrane, a u tome su uspjeli u 18. minuti drugog perioda.

Tada je Roko Goršić, jedan od najbolji hrvatskih igrača na ovom prvenstvu zabio na power playju nakon asistencije Bruna Zovka. Goršić je svoju sjajnu formu nastavio i u posljednjoj trećini kada je na asistenciju Petra Tuškana Ivanuša pogodio za potpuni preokret Hrvatske. Nisu hrvatski juniori stali nakon tog pogotka.

Samo dvije minute kasnije za 3:1 je pogodio Bruno Alić na asistenciju Davida Ferenčine. Španjolci su potom smanjili golom Ivana Garkushe da bi samo 30 sekundi kasnije Alić zabio za 4:2 Nakon toga više nije bilo povratka za Španjolce koji su bez ijedne pobjede ekspresno ispali u IIB diviziju iz koje su došli prošle sezone.

Hrvatska je, s druge strane, ovom pobjedom skočila na treće mjesto, a kako bi osvojili broncu trebaju se nadati pozitivnom rezultatu Južne Koreje protiv domaćina Rumunjske. Koreanci su već osigurali plasman u višu diviziju sa svim pobjedama pa ne trebaju ići svom snagom.

No, gledajući razliku u kvaliteti, očekuju se da bi Južna Koreja mogla taj susret odvesti barem u produžetke što bi Hrvatskoj bilo dovoljno za osvajanje bronce čime bi izjednačili uspjeh iz prošle godine.