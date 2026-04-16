Hrvatska pola minute prije kraja zabila za pobjedu protiv Velike Britanije i ostala u borbi za medalju na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

Foto: Hrvatski savez hokeja na ledu

Iako hrvatskoj U-18 reprezentaciji u hokeju na ledu nedostaje najbolji igrač Matko Idžan, to ih nije spriječilo u četvrtak da upišu pobjedu protiv Velike Britanije s 3:2.

Ključan u pobjedi bio je Bruno Alić koji je zabio dva gola. Prvi je postigao za 2:1 koncem prve trećine, a drugi pola minute prije kraja susreta kada je pogodio za pobjedu od 3:2. Osim kapetana Alića zabio je i Karlo Stepan.

Ovim slavljem Hrvatska je došla na četvrto mjesto Svjetskog prvenstva IIA divizije. Ostalo je još jedno kolo do kraja, a Hrvatska će igrati protiv domaćina Rumunjske u subotu.

U slučaju pobjede u tom susretu, Hrvatska bi najverojatnije osvojila medalju jer Veliku Britaniju očekuje susret s Japanom, a kasnije danas će snage međusobno odmjeriti Kina i Rumunjska koji su također konkurenti za medalju.