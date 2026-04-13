Hrvatska izgubila od Japana u drugom kolu Svjetskog prvenstva, teško se ozlijedio najbolji igrač

Podijeli :

Foto: Hrvatski savez hokeja na ledu

U ponedjeljak ujutro započela je utakmica drugog kola Svjetskog prvenstva IIA divizije ua U-18 reprezentacije u hokeju na ledu. Tamo su se susreli Hrvatska i Japan, ekipe koje su u prvom kolu upisale pobjede protiv Španjolske, odnosno Kine. Veliki favorit u ovom susretu bio je Japan, a iako se Hrvatska držala do kraja prve trećine (1:1), Japan je na kraju uvjerljivo slavio sa 7:1.

Poveo je Japan u 11. minuti prve trećine da bi Hrvatska uzvratila golom najboljeg igrača Matka Idžana. Mladi igrač Siska već je protiv Španjolske pokazao svoju kvalitetu zabivši četiri gola i upisavši dvije asistencije pa ne čudi što je baš on postigao gol za mladu reprezentaciju.

Unatoč dobroj prvoj trećini, Hrvatska nije uspjela nastaviti u tom ritmu. Nakon manje od četiri minute drugog perioda već je biloi 3:1 za Japan, a krajem 13. i početkom 14. minute su u razmaku od osam sekundi zabili još dva gola za prednost od 5:1. Do kraja perioda je reprezentacija koja je prije dvije godine bila na korak od elitne skupine zabila još jedan gol te su u posljednjih 20 minuta ušli s rezultatom 6:1.

U posljednjoj trećini vidjeli smo još jedan gol te je konačni rezultat bio 7:1 za Japan, no rezultat nakon ove utakmice neće biti u prvom planu jer se na polovici posljednjeg perioda teško ozlijedio Matko Idžan.

Nakon jednog body checka japanskog hokejaša, Idžan je nezgodno udario u pleksiglas te je ostao ležati na ledu. Neko vrijeme mu se ukazivala pomoć prije nego li ga je medicinsko osoblje iznijelo na nosilima.

Za Hrvatsku sada slijedi jedan dan pauze prije trećeg kola u kojem igraju s Kinom. Prošle godine Hrvatska je nakon penala bila bolja od Kineza pa se i ove godine očekuje izjednačeni susret.