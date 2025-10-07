Floridski derbi u predsezoni imao 322 minute isključenja

Podijeli :

Bob DeChiara-USA TODAY via Guliver

Vodstvo NHL lige novčano je kaznilo Tampa Bay Lightning i trenera Jona Coopera, dok su igrači Scott Sabourin i JJ Moser suspendirani nakon kaosa u pripremnoj utakmici protiv Florida Panthersa.

“Preseason” utakmica igrana u Sunriseu završila je 7-0 pobjedom Floride, no rezultat je ostao u drugom planu jer su dvoboj floridskih klubova obilježile tučnjave koje su rezultirale sa 322 kaznene minute i 16 isključenih igrača. Pritom je 13 isključenja bilo zbog nedoličnog ponašanja, sedam za Tampa Bay, a šest za Floridu.

“Postalo je glupo na kraju. To zapravo nije bio hokej,” kazao je napadač Floride Evan Rodrigues.

Najveću kaznu, suspenziju na četiri utakmice dobio je napadač Tampa Baya Scott Sabourin koji je na ledu proveo tek 19 sekundi. Kažnjen je zbog grubog nasrtaja na suparničkog igrača Aarona Ekblada kojeg je više puta udario golom rukom. Njegov suigrač branič JJ Moser je suspendiran na dvije utakmice zbog udaranja napadača Panthersa Jespera Boqvista s leđa.

Osim toga, Lightning je kažnjen sa 100.000 dolara, a trener Jon Cooper sa 25.000 dolara, priopćio je NHL bez daljnjeg objašnjenja.

Napisati da su stvari izmakle kontroli bilo bi blago rečeno. U jednom trenutku više igrača Lightninga bilo je u prostoru za kažnjene igrače nego na klupi.

“To mi se prvi put dogodilo. Mislim da smo u jednom trenutku imali više trenera nego igrača na klupi,” kazao je Cooper.

Dosuđeno je toliko prekršaja da su i suci očito izgubili pojam o tome tko je isključen. Tako je Floridi jedan gol poništen 15 minuta kasnije kada se shvatilo da Niko Mikkola nije smio biti na ledu jer je bio isključen.