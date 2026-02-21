Finska se osvetila Slovačkoj za poraz u skupini i osvojila broncu na Olimpijskim igrama

Podijeli :

xEmmixKorhonenx ukto9zGiy4k via Guliver Image

U subotu navečer odigrala se utakmica za treće mjesto na Zimskim olimpijskim igrama u hokeju na ledu. Snage su odmjerile reprezentacije Slovačke i Finske koje su se već srele u preliminarnoj rundi. Tada je slavila Slovačka s 4:1, ali ovaj put je Finska došla do "osvete" te je s 5:1 osvojila broncu.

Već u osmoj minuti susreta vidjeli smo prvi gol. Tada je prva postava Finske kombinirala za vodstvo. Ulogu asistenta preuzeli su Miro Heiskanen i Arturri Lehkonen koji su uposlili Sebastiana Aha, zvijezdu Carolina Hurricanesa, koji je onda pogodio za 1:0.

Otprilike u slično vrijeme u drugoj trećini Finci su povećali prednost. Ovaj put je pogodak postigao Erik Haula, nesuđeni junak iz utakmice s Kanadom kada je s igračem manje pogodio za 2:0. Do kraja trećine Slovaci su smanjili golom Tomasa Tatara, ali to je bilo sve.

U posljednjem periodu Roope Hintz, Kaapo Kakko i Joel Armia i Haula odveli su Finsku na velikih +5 (6:1) i do kraja susreta su lakoćom sačuvali prednost za pobjedu i drugu uzastopnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama. Prije četiri godine u Pekingu su Finci osvojili zlato bez NHL igrača na ZOI dok su ove godine ostali kratki protiv moćne Kanade.

Slovaci ipak nisu uspjeli osvojiti svoju drugu uzastopnu medalju. Oni su na posljednjim Igrama osvojili broncu pobjedom protiv Švedske da bi ovaj put ipak zapeli protiv Finske.