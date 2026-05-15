Domaćin na Svjetskom prvenstvu lakoćom porazio aktualne svjetske i olimpijske prvake

Podijeli :

xTimoxSteinx via Guliver Image

Hokejaši na ledu Švicarske, domaćini turnira Svjetskog prvenstva elitnog razreda, pobijedili su Sjedinjene Američke Države s 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) u dvoboju prvog kola skupine A.

Švicarci su na oduševljenje svojih navijača napravili veliki korak prema pobjedi u prvoj trećini kada su postigli dva pogotka. Strijelci su bili Puis Suter i Sven Andrighetto. Jedanaest minuta prije kraja Alex Steeves je smanjio na 1:2, ali su Švicarci vratili dva gola prednosti kada je Ken Jager u 56. minuti zabio za konačnih 3:1.

Ranije su u toj skupini finski hokejaši s istih 3:1 nadigrali Njemačku. Za Finsku su strijelci bili Anton Lundell, Jesse Puljujarvi i Autu Raty, dok je Stefan Loibl bio jedini strijelac za Njemačku.

U večernjem terminu skupine B Češka je bila dominantna protiv Danske te je pobijedila 4:1. Dominik Kubalik i Daniel Vozenilek su bili češki strijelci u prvom periodu, a sve je bilo zaključeno kada je početkom posljednje dionice Roman Červenka bio strijelac za 3:0. U samom finišu je počasni gol za Dance dao Mikkel Aagaard, dok je Matej Blumel postavio konačnih 4:1.

U interesantnom ranijem dvoboju skupine B Kanada je bila bolja od Švedske s 5:3. Kanađani su poveli 2:0 nakon prve trećine golovima Johna Tavaresa i Ryana O’Reillyja. No, kroz drugu dionicu su se Šveđani vratili, a Jacob Larsson, Lucas Raymond i Mattias Ekholm su pogađali za 3:3 prije posljednje trećine. U njoj se Kanada ipak pokazala boljom, a Connor Brown i Dylan Cozens su bili strijelci za končanih 5:3.

U četvrtfinale će se plasirati po četiri najbolje reprezentacije iz obje skupine. Najslabija momčad iz obje skupine spušta se u slabiju svjetsku diviziju.