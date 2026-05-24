Carolina slavila nakon drame produžetaka i poravnala finale Istoka na 1-1

Foto: Carolina Hurricanes

U finalu Istočne konferencije NHL-a je u noći sa subote na nedjelju odigrana druga utakmica između Carolina Hurricanesa i Montreal Canadiensa. Nakon uvjerljive pobjede Montreala u prvom susretu, Carolina je u drugoj utakmici uzvratili tijesnom pobjedom od 3:2 u produžecima.

Bio je to izjednačen susret koji je Carolina otvorila golom u trećoj minuti. Za vodstvo Hurricanesa zabio je Eric Robinson, a prednost domaće ekipe trajala je do 12. minute kada je Josh Anderson pogodio za poravnanje Montreala.

Golova zatim nije bilo sve do 18. minute drugog perioda kada Carolina ponovno stiže do vodstva. Ovaj put je strijelac Danac Nikolaj Ehlers.

Prednost su ovaj put zadržali nešto duže pa su se Canadiensi vratil tek u 13. minuti posljednjeg perioda. Junak Montreala ponovno je bio Anderson koji je pogodio za 2:2 i odlazak u produžetke.

Domaća publika i nešto bolja igra kroz susret omogućile se Carolini brzi pogodak koji je stigao u četvrtoj minuti. Pobjednički pogodak u produžecima zabio je Ehlers koji je tako donio pobjedu Caroline od 3:2 i poravnanje na 1-1 u seriji.

Istočna konferencija sada seli u Montreal gdje će 26. svibnja od dva sata poslije ponoći po hrvatskom vremenu biti odigrana treća utakmica.

U finalu Zapadne konferencije igraju Vegas Golden Knightsi i Colorada Avalanche gdje je trenutačno 2-0 u pobjedama za Vegas koji je oba puta slavio na gostovanju u Denveru.