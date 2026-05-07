Buffalo slavio u prvom dvoboju dvije najmlađe play-off ekipe, Anaheim uzvratio Vegasu

Foto: Buffalo Sabres

U noći sa srijede na četvrtak odigrane su dvije utakmice NHL doigravanja, jedna u Istočnoj te jedna u Zapadnoj konferenciji.

Na Istoku su se srele dvije najmlađe play-off ekipe ove sezone. Domaći Buffalo Sabresi su s prosječnom starosti od 27,17 godina na šestom mjestu NHL-a, ali su u doigravanju druga najmlađa ekipa. Jedina mlađa momčad je ona Montreal Canadiensa koja je stara tek 26,08 godina te su ujedno i druga najmlađa ekipa lige.

U tom susretu bolji je bio Buffalo s 4:2. Na domaćem ledu otvorili su odlično te su ekspresno poveli s 2:0. Montreal se golom na power playu uspio vratiti na 2:1 krajem prvog perioda, Sabresi im do kraja više nisu dopuštali povratak te su slavili s 4:2 i tako uspješno otvorili polufinalnu seriju Istočne konferencije.

U drugoj utakmici iste večeri sreli su se Vegas Golden Knightsi i Anaheim Ducksi. Na krajnjem zapadu Sjedinjenih Američkih Država Vegas je tražio drugu pobjedu u seriji, no Ducksi su imali druge planove te su slavili s 3:1.

Vodio je Anaheim s 3:0 sve do šest sekundi prije kraja kada je Mark Stone pogotkom postavio konačnih 3:1 i ublažio poraz.

Osim ove dvije serije još se igraju susreti Colorado Avalanchea i Minnesota Wilda te Carolina Hurricanesa i Philadelphia Flyersa. U obje te serije rezulat je 2-0, za Coloradu i Carolinu.