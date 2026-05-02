Buffalo prvi put nakon 19 godina slavio u doigravanju i izborio drugu rundu

U noći s petka na subotu odigrane su tri utakmice NHL playoffa i u svakoj se mogla zaključiti serija. Jedna od njih bila je utakmica između Boston Bruinsa i Buffalo Sabresa u kojoj je Buffalo vodio s 3-2 u pobjedama. Preporođena ekipa Sabresa je na gostovanju u Bostonu došla do pobjede od 4:1 kojom su izborili drugu rundu.

Buffalo je ove godine prvi put nakon 15 godina izborio doigravanje, a očekivanja momčadi su bila velika jer su odradili sjajnu regularnu sezonu završivši kao drugi u Istočnoj konferenciji.

Protiv Bostona su poveli s 3-1, a iako su propustili priliku zaključiti seriju na domaćem ledu, nisu se pokolebali te su u šestoj utakmici slavili s 4:1.

Tako su Sabresi nakon 19 godina upisali pobjedu u doigravanju. Na to su čekali još od sezone 2006./2007. kada su pobijedili New York Rangerse u polufinalu Istočne konferencije. Te sezone zapeli su u finalu Istoka gdje su ih porazili Ottawa Senatorsi.

U sljedećoj rundi Sabresi još ne znaju protivnika jer Tampa Bay Lightning i Montreal Canadiensi moraju odigrati sedmu utakmicu. Floridska momčad je s “nogometnih” 1:0 slavila na gostovanju nakon produžetaka te će pred svojim navijačima tražiti prolazak u polufinale Istoka.