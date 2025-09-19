Anže Kopitar najavio kraj karijere, vraća se u Sloveniju

Podijeli :

Larry MacDougal via Guliver

Slovenski hokejaški as Anže Kopitar (38) na konferenciji za novinare u Los Angelesu, u pratnji supruge Ines i djece Neže i Jakoba, objavio je da će ovogodišnja sezona NHL-a biti njegova posljednja.

Nakon dugog razmišljanja, Kopitar je “teška srca” donio odluku o povlačenju iz sporta. Rekao je da će se nakon sezone vratiti u Sloveniju sa svojom obitelji.

Kopitar je kazao da ga obitelj podržava dugi niz godina, pa je odlučio posvetiti im više vremena.

“Zaslužuju muža i oca koji će biti kod kuće i prisutan u trenucima života koji dolaze. Djeca ulaze u vrlo važno razdoblje svog života i želim im biti što više dostupan,” kazao je Kopitar.

“Znao sam da ovog ljeta moram dati sve od sebe kako bih se pripremio za sezonu i na to se trenutno fokusiram,” dodao je.

Kopitar je postao prvi Slovenac koji je zaigrao u NHL-u nakon svog debija 2006. u dresu Los Angeles Kingsa, kluba u kojem je proveo cijelu karijeru.

Rekorder je Kingsa po broju nastupa (1.454) i asistencija (838), drugi je po broju bodova (1.278), a treći po broju golova (440).

Na ulazu u svoju 20. sezonu sa “Kraljevima” kazao je kako nikada nije razmatrao druge klubove.

“Za mene je Los Angeles oduvijek bio moja momčad, moj dom. Ovdje smo se uvijek osjećali ugodno, moja djeca su ovdje rođena, tako da nikada nisam razmišljao o odlasku bilo gdje drugdje. Činjenica da smo prvi donijeli trofej u Los Angeles čini ga još posebnijim. A onda je bio još jedan. To su ključni trenuci, sjajne uspomene koje ne možete jednostavno ignorirati,” rekao je sjajni slovenski hokejaš.

“Zašto sam sada objavio vijest? Jednostavno sam osjećao da želim da se ovo sada riješi kako ne bih poremetio pripreme momčadi. Zadnje što sam želio je skrenuti pozornost s momčadi i usmjeriti je na sebe,” rekao je na posebnoj konferenciji za novinare, dodajući: “Jednostavno sam osjećao da je ovo najbolje vrijeme.”

Svoju odluku je prvo objavio suigračima, jer su se počele pojavljivati ​​glasine, a nije želio da saznaju vijest iz medija.

“Još uvijek imam puno motivacije, puno energije, puno želje za natjecanjem na najvišoj razini. Jedva čekam da počnemo.”

Kopitar je također potvrdio da se on i njegova obitelj planiraju vratiti kući u Sloveniju, gdje će urediti svoj život.