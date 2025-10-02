Fenomenalan početak sezone za Sisak! Vitezovi novom pobjedom održali stopostotni učinak

Podijeli :

Foto: Vanna Antonello

Sisak je ostao na vodećoj poziciji Alpske lige.

Sjajan ulazak u novu sezonu Alpske lige nastavljaju hokejaši KHL Siska. U drugoj uzastopnoj domaćoj utakmici u Ledenoj dvorani na Zibelu svladali su slovenske Jesenice rezultatom 4:1 te tako upisali i četvrtu pobjedu u prva četiri kola.

Sezonu su otvorili dramatičnim gostujućim trijumfom protiv Red Bull Juniorsa, koji su dobili 5:4 nakon raspucavanja. Nakon toga nanizali su tri uvjerljive pobjede u regularnom vremenu – 5:0 protiv Unterland Cavaliersa na strani, potom još jednih 5:0 protiv Bregenzerwalda u Sisku, a sada i protiv Jesenica. Strijelci u novom slavlju bili su Malenica, Marinković, Idžan V. i Larionovs.

Sisčani se trenutno nalaze na vrhu ljestvice s 11 bodova, a jedini koji ih još može prestići jest austrijski Zell am See, koji ima dvije utakmice manje.

Pred hokejašima Siska sada su dva gostovanja u Italiji, kod Gherdeine i Rittena, a zatim se Alpska liga ponovno vraća u Ledenu. U Sisak će tada stići austrijski klubovi Adler Kitzbühel i Zell am See.