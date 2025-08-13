Dvostruki osvajač olimpijske medalje suspendiran je zbog kršenja antidopinških pravila

Podijeli :

BEAUTIFUL SPORTS/Oliver Kremer via Guliver Images

Amerikanac Fred Kerley, dvostruki olimpijski osvajač medalje na 100 metara sa srebrom u Tokiju 2021. i broncom u Parizu 2024., privremeno je suspendiran, objavila je u utorak Jedinica za integritet atletike (AIU).

Kerley, ujedno i svjetski prvak iz 2022., suspendiran je zbog “nepoštivanja svojih antidopinških obveza o boravištu”.

Visokokvalitetni sportaši podliježu strogim zahtjevima o prijavi boravištu (adresa, kampovi, treninzi, natjecanja) i moraju svaki dan dostaviti termin i lokaciju kako bi bili testirani nenajavljeno. Tri nepoštivanja ovih obveza – propušteni test, nepojavljivanje ili netočne informacije koje je zabilježila antidopinška agencija – u manje od godinu dana kažnjiva su.

“Fred Kerley je već obavijestio AIU o svojoj namjeri da ospori tvrdnju da je prekršio antidopinška pravila o boravištu”, stoji u izjavi odvjetničkog društva Howard L. Jacobs, koje je Kerley podijelio na svojim društvenim mrežama. “Vjeruje da se jedan ili više propuštenih testova može osporiti jer nije bio nemaran ili zato što kontrolor nije uložio sve razumne napore da ga pronađe.“

Kerley (30) je postigao odlične rezultate u sprintu nakon što je odlučio napustiti svoju primarnu specijalnost, na 400 m gdje je bio svjetska bronca 2019 i svjetsko srebro na 4×400 m 2017.).

Nakon iznenađujućeg nastupa na Igrama u Tokiju iza Talijana Marcella Jacobsa, Kerley je okrunjen svjetskim prvakom na domaćem tlu u Eugeneu 2022. i to vremenu svjetskog rekorda od 9,76 sekundi, a zatim je osvojio još jednu brončanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu prošlog ljeta.

Objava privremene suspenzije sprintera dodaje još jednu epizodu njegovoj već kaotičnoj godini.Kerley se povukao s američkih kvalifikacija prije dva tjedna i stoga neće biti u sastavu za Svjetsko prvenstvo u Tokiju (13.-21. rujna).

Amerikanac je uhićen početkom svibnja u Miamiju nakon svađe u službenom hotelu za sportaše koji se natječu na Grand Slam Tracku, novoj natjecanju kojeg je ove godine pokrenuo Michael Johnson.U siječnju je Kerley uhićen u Miamiju nakon žestoke svađe s policijom. U zasebnom slučaju, u siječnju je optužen i procesuiran za obiteljsko nasilje nad majkom svoje djece.