Dvostruka olimpijska pobjednica tužit će MOO: ‘Borim se za dostojanstvo žena, ovo je potpuno sramotno’

AP Photo/Kamran Jebreili, File via Guliver

Bivša dvostruka olimpijska pobjednica na 800 metara Južnoafrikanka Caster Semenya (35) najavila je tužbu protiv Međunarodnog olimpijskog odbor (MOO) nakon što je krovna sportska organizacija zabranila transrodnim sportašicama nastup u ženskoj konkurenciji na Olimpijskim igrama.

MOO je usvojio nova pravila prema kojima transrodne sportašice više neće imati pravo nastupa u ženskoj konkurenciji na Olimpijskim igrama. Nova regulativa primjenjivat će se od Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028. godine, a iz MOO-a su poručili kako je cilj odluke zaštita poštenja i integriteta ženskog sporta.

Južnoafrikanka osporava odluku MOO-a pozvavši druge sportaše da se pridruže kolektivnoj tužbi.

“Potaknut ću sportaše da se udruže u kolektivnoj tužbi jer ovo nema smisla. To ne spašava ženski sport”, kazala je u razgovoru za Sky Sports.

“Borim se za dostojanstvo žena. Ova je uredba potpuno sramotna”, dodala je 35-godišnja atletičarka.

Uz transrodne sportašice, nova pravila odnose se i na osobe s razlikama u spolnom razvoju (DSD), uključujući sportašice poput Semenye. U dokumentu koji prati odluku, MOO navodi kako se nova pravila temelje na znanstvenim spoznajama o fizičkim razlikama.

“Muškarci prolaze kroz tri značajna razdoblja povišene razine testosterona, što rezultira individualnim prednostima u izvedbi u sportovima koji zahtijevaju snagu, moć i izdržljivost”, stoji u obrazloženju.

“Nema znanstvenog dokaza o onome što je rečeno. To je ideologija”, smatra Južnoafrikanka koja je osvojila zlatne olimpijske medalje na 800 metara u Londonu (2012) i Rio de Janeiru (2016).

“Nema poštovanja prema ženama. Čim počnete tražiti od žene da se testira kako bi se bavila sportom, to nije dostojanstvo”, poručila je.

Semenya je rođena s različitostima u spolnom razvoju (DSD) i ne smije se natjecati u ženskim disciplinama bez uzimanja lijekova za smanjenje razine testosterona.