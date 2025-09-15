Duplantis: Osjećao sam da je jedini način da napustim Japan postavljanje svjetskog rekorda

Podijeli :

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Sjajni Šveđanin Armand Duplantis obilježio je treći dan Svjetskog atletskog prvenstva u Tokiju oborivši svjetski rekord u skoku s motkom koji sada iznosi 6.30 metara.

Nakon što je osigurao pobjedu i treći uzastopni naslov svjetskog prvaka preskočivši 6.15 m, Duplantis je zatražio letvicu na 6.30 m, centimetar više od njegova dosadašnjeg svjetskog rekorda kojeg je postavio u Budimpešti prošlog mjeseca.

U prvom pokušaju nije bio blizu, u drugom je bio jako blizu, a u trećem je preskočio, te po 14. put u karijeri postavio svjetski rekord.

“Presretan sam, ne mogu to objasniti. Posljednja dva tjedna stvarno sam uživao u Tokiju. Toliko sam uživao u svemu. Osjećao sam da je jedini način da napustim Japan postavljanje svjetskog rekorda”, kazao je 25-godišnji Šveđanin koji je rođen u SAD.

Poznato koliko je Duplantis zaradio za novo rušenje svjetskog rekorda i zlato na SP-u VIDEO / Elkasević se slomila i zaplakala nakon što nije osvojila medalju: ‘Kao beba sam…’

“Nije mi bila namjera čekati treći pokušaj. Idealno bi bilo oboriti ga u prvom pokušaju, ali automatski postaje malo zabavnije kada to učinim u posljednjem pokušaju”, dodao je sa smiješkom.

Duplantis je svjetski rekord u trećem pokušaju postavio i na Olimpijskim igrama u Parizu.

“Imao sam rekord u sebi. Ako imam pravu zaletnu stazu, znam da je sve moguće. Trčanje govori sve, sve se vrti oko brzine. Sve dok je imam pravu, znam da će mi uspjeti. Ne znam što me čeka dalje, ali nije me briga. Samo ću uživati ​​u ovome sada”, dodao je.

Svjetski rekord je postavio na istom stadionu na kojem je 2021. osvojio svoje prvo olimpijsko zlato. Tada u pandemijskim uvjetima pred praznim tribinama. Ovoga puta tokijski Olimpijski stadion je bio gotovo pun, 60.000 gledatelja je klicalo njegovo ime.

“Nevjerojatno, ne mogu vjerovati. Ovo je prekrasno mjesto za skok, ali bio je to dug dan. Sretan sam i ponosan, vjerovao sam u to. Moraš vjerovati”, kazao je Greg Duplantis, otac i trener, za SVT.

“Mondo” drži svjetski rekord od 2020. godine, kada je svrgnuo Francuza Renauda Lavillenieja preskočivši 6.17 m. Upravo je Francuz prvi čestitao Duplantisu u Tokiju, a za Lavillenieja je ovo SP bilo zadnje veliko natjecanje u karijeri.

“Morate se diviti, uživati ​​u tome. Iznimno je ovo doživjeti. Probio je granicu od 6.20 m, sada i granicu od 6.30 m. On je najveći sportaš u svim disciplinama. Nitko mu se ne može mjeriti s njim. On pomiče granice”, kazao je Lavillenie.