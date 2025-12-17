Dolphinsi zvijezdu posjeli na klupu, mijenja ga izbor sedme runde

Podijeli :

(AP Photo/David Richard, File) via Guliver Image

Miami Dolphinsi su u ponedjeljak navečer izgubili s 28:15 od Pittsburgh Steelersa, a to je značilo i njihovo ispadanje iz utrke za prolazak u play-off.

Navijači, a čak i trener Mike McDaniel su nakon poraza prste uprli u quarterbacka momčada Tuu Tagovailou. Vođa napada havajanskog podrijetla uspio je ostvariti 22/28 dodavanja, dva touchdown dodavanja, ali i jedno presijecanje. No, sve dobro što je došlo dogodilo se nakon što je susret bio izgubljen.

McDaniel je bio upitan hoće li posjesti Tagovailou na klupu, a iako je rekao da ne želi učiniti ništa nepromišljeno, dogodila se promjena. Trener Dolphinsa je donio odluku da će dosadašnjeg vođu u sljedećoj utakmici protiv Cincinnati Bengalsa zamijeniti Quinn Ewers.

22-godišnji quarterback iz Texasa izabran je tek u sedmoj rundi kao 231. izbor Drafta. Za Dolphinse je dosad upisao osam dodavanja od kojih je kompletirao pet za ukupno 53 jarda. Ovo će mu biti prvi nastup od prve minute za Dolphinse.

Zanimljivo je da je najveći quarterback svih vremena, Tom Brady, također izabran u kasnoj fazi Drafta. Brady je izabran rundu ranije od Ewersa, u šestoj, kao 199. izbor.