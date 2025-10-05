Deni Černi osvojio drugo zlato za Hrvatsku na SP-u u paraatletici

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Posljednjeg dana natjecanja na 12. izdanju Svjetskog paraatletskog prvenstva u New Delhiju, Hrvatska je stigla i do drugog zlata nakon što je Deni Černi pobijedio u bacanju kugle (F33).

Černi je uvjerljivo pobijedio s rezultatom 12.17 metara što je tek jedan centimetar kraće od njegovog vlastitog i državnog rekorda. O kvaliteti Černijevog nastupa govori i podatak da je pet od šest hitaca bilo dovoljno za zlatnu medalju u Indiji.

Drugi je s gotovo s metrom kraćim rezultatom bio Rus Aleksandr Khrupin koji je kuglu bacio 11.19 metara, dok je bronca pripala Alžircu Kamelu Kardjeni s 11.09.

Hrvatski paraatletičar u Indiji osvojio zlatnu medalju u bacanju diska

“U New Delhiju smo nastavili niz osvajanja medalja na velikim natjecanjima, a ovo je moje veliko prvo zlato. Biti svjetski prvak je veliki uspjeh i velika stvar za mene,” kazao je Černi nakon osvojene prve zlatne medalje u karijeri na velikim natjecanjima.

Natjecanje je održano po velikoj vrućini, no Černi je bio odlično pripremljen.

“Dobro smo se pripremili, radili smo čitavo ljeto po svim uvjetima. Bili smo spremni,” dodao je.

S Černijem od prvih dana radi Boris Kljaić.

“Kvalitetno smo se pripremili za svjetsko prvenstvo. Početkom godina su nam rezultati bili malo slabiji, u šestom mjesecu također nije bilo idealno, međutim u Indiji je sjajno bacao. S rezultatom 12.17m je zasluženo osvojio zlato,” istaknuo je Kljajić.

Ovo je Denijeva druga medalja sa svjetskih prvenstava, nakon bronce iz Pariza 2023. godine. Ima i dvije medalje s paraolimpijskih igara, broncu iz Tokija i srebro iz Pariza, kao i dvije medalje s Europskih prvenstava, srebro iz Berlina (2018), te broncu iz Bydgoszcza (2021).

“Najdraža mi je bronca iz Tokija. To je bila moja prva paraolimpijska medalja,” istaknuo je 32-godišnji paraolimpijac iz Grubišnog Polja.

U nedjelju je nastupila i Mikela Ristoski, zauzevši četvrto mjesto u skoku u dalj T20 s 5.48m.

Trostruku svjetsku prvakinju tek je 7 cm dijelilo do brončane medalje i sedme medalje sa svjetskih prvenstava u karijeri. Pobijedila je Brazilka Zileide Cassiano da Silva s 5.88m, srebrnu medalju osvojila je Turkinja Fatma Damla Altin s 5.72m, a brončanu Poljakinja Karolina Kuchrczyk-Urbanska s 5.55m.

Od hrvatskih predstavnika posljednja je u New Delhiju nastupila Ivana Purkić u finalu diska (F38) osvojivši šesto mjesto s 28.42m. Pobjedu je izborila južnoafrička parasportašica Simone Kruger s 37.39m, dok su srebrnu i brončanu medalju osvojile Kineskinje Mi Na s 36.53m i Li Yingli sa 36.10m.

Hrvatska je SP zaključila s četiri medalje. Osim Černija zlato je osvojio i Ivan Katanušić u bacanju diska (F64), dok su bronce osvojili Luka Baković u bacanju kugle (F46) i Velimir Šandor u bacanju diska (F52).

Hrvatska reprezentacije se u domovinu vraća u ponedjeljak, a u 13.00 sati u zračnoj luci Zagreb “Franjo Tuđman” bit će organiziran svečani doček.