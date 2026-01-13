Danski biciklist lovi Pogačarov povijesni uspjeh: Najavio je debi na Giru d’Italiji

Podijeli :

Guliver Image

Danski biciklist, 29-godišnji Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) najavio je kako će ove godine po prvi put u karijeri nastupiti na "Giru d'Italia" te pokušati postati osmi vozač u povijesti s pobjedama na sva tri trotjedna "grand toura".

Vingegaard je osvajao “Tour de France” 2022. i 2023. godine, dok je 2021., 2024. i 2025. završavao drugi na toj utrci iza Slovenca Tadeja Pogačara, ali je prošle godine slavio na “Vuelta a Espani” te mu je kao jedini “grand tour” na kojem nije slavio ostao “Giro”.

Ovogodišnji “Giro” održat će se od 8. do 31. svibnja, a Vingegaard je najavio kako će nakon toga nastupiti i na “Touru” koji je na programu od 4. do 26. srpnja.

“Već duže vrijeme razmišljam o nastupu na ‘Giru’ i osjećam kako je sada idealno vrijeme za moj debi na toj utrci. Pobjeda na ‘Vuelti’ prošle jeseni daje mi još veću motivaciju za pobjedu u Italiji. Želio bih dodati ružičastu majicu u svoju kolekciju”, kazao je Vingegaard koji će ovu sezonu započeti 16. veljače na “UAE Touru”.

“Zadnjih pet godina moj program utrka prije ‘Toura’ bio je više-manje isti, ali ovoga sam se puta odlučio za druge stvari. Ruta ovogodišnjeg ‘Gira’ izgleda mi manje zahtjevnom nego prošlih godina što čini prijelaz na ‘Tour’ lakšim”, dodao je Vingegaard.

Osim što bi se pobjedom na “Giru” mogao pridružiti biciklističkim besmrtnicima, Vingegaard će ove godine pokušati ponoviti Pogačarov pothvat iz 2024. godine kada je Slovenac postao prvi biciklist u 21. stoljeću koji je uspio slaviti na “Giru” i “Touru” u istoj godini.