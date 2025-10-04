CRO Race: Talentirani Francuz ponovno osvojio etapu, ali nije u ukupnom vodstvu

Podijeli :

Guliver Image

Francuski biciklist Paul Magnier (Soudal Quick-Step) osvojio je svoju četvrtu pobjedu na ovogodišnjem "CRO Raceu" slavivši u petoj etapi voženoj od Karlovca do Svete Nedelje u dužini od 150.5 kilometara.

Status najboljeg sprintera ovog tjedna Magnier je potvrdio i u Svetoj Nedelji uvjerljivo nadmašivši drugoplasiranog Portugalca Ruija Oliveiru (UAE Emirates) i trećeplasiranog Španjolca Paua Miquela (Kern Pharma).

“Ujutro sam mislio kako neću ‘preživjeti’ uspon, ali trener me je uvjerio da moram barem probati. Momčadski kolege su me tijekom uspona motivirali, a i pripremili su mi odličnu situaciju za sprint. Sutra ću pokušati osvojiti i petu etapu, nadam se kako cesta neće previše skliska iako je najavljena kiša”, kazao je Magnier.

Vodstvo u ukupnom redoslijedu zadržao je Amerikanac Brandon McNulty (UAE Emirates) sa 1:39 minuta prednosti ispred drugog Talijana Edoarda Zambaninija (Bahrain Victorious), odnosno 1:49 minuta ispred trećeg Poljaka Michala Kwiatkowskog (INEOS Grenadiers). Magnier je uvjerljivo vodeći u redoslijedu za plavu majicu namijenjenu vodećeg u redoslijedu po bodovima, dok je Nizozemac Casper van der Woude (Metec-Solarwatt p/b Mantel) novi vodeći u redoslijedu za zelenu majicu najboljeg penjača.

Kako se prvi brdski cilj u Konjkovskom nalazio samo 11.5 kilometara nakon starta, momčad Metec-Solarwatt p/b Mantel bila je odlučna ubaciti Caspera van der Woudea u bijeg, a u tome je i uspjela. Uz Van der Woudea, među šestoricom bjegunaca našao se i njegov momčadski kolega i sunarodnjak Axel van der Tuuk, a društvo su im pravili Francuz Swann Gloux (Arkea-B&B Hotels), Talijan Samuel Bertolli (Solution Tech-Vini Fantini), Čeh Martin Voltr (ATT Investments) i Poljak Michal Želazowski (Voster-ATS).

Van der Woude je prvim mjestom u Konjkovskom osvojio tri boda u borbi za zelenu majicu i tako se poravnao s McNultyjem, dok su preostale bodove osvojili Želazowski i Van der Tuuk.

Na prolaznim ciljevima u Ozlju i Karlovcu poredak je bio isti, prvi je bio Želazowski, drugi Voltr, a treći Van der Tuuk.

Prednost vodeće šestorice iznosila je maksimalno tri minute da bi na ulasku u zadnjih 60 kilometara naglo počela padati pa su se u Kupincu, uoči uspona prema Novom Selu Okićkom, bjegunci razdvojili nu dvije skupine, Van der Woude i Van der Tuuk pojačali su tempo, a pratio ih je samo Voltr.

Očekivano, Van der Woude je osvojio prvo mjesto na brdskom cilju u Novom Selu Okićkom te je tako preuzeo vodstvo u redoslijedu za zelenu majicu, a pratili su ga Voltr i Van der Tuuk.

Uslijedio je prolazni cilj u Jastrebarskom kojim je prvi prošao Voltr ispred Van der Woudea i Van der Tuuka. Oni su na uspon na Plešivicu krenuli s dvije i pol minute prednosti, ali ipak nisu uspjeli ostati na čelu. Prvi je iz bijega otpao Van der Woude, potom i Voltr, da bi peloton “progutao” i Van der Tuuka 100 metara prije vrha. Kako je glavnu skupinu predvodila momčad INEOS Grenadiersa, prvi su preko Plešivice prešli vozači te momčadi, Amerikanac Magnus Sheffield, Poljak Michal Kwiatkowski i Britanac Ben Turner.

Uslijedio je brzi spust prema Samoboru i sprinterska završnica u Svetoj Nedelji. Hrvatski vozač Fran Miholjević (Bahrain Victorious) pokušao je napadom u zadnjem kilometru iznenaditi sprintere, no uhvaćen je 300 metara prije kraja.

Posljednja, šesta etapa vozit će se u nedjelju od Samobora do Zagreba u dužini od 156.5 kilometara.

