Cortina svladala Sisak i izjednačila seriju na 1-1

Foto: KHL Sisak

Talijanska Cortina svladala je u četvrtak na svom ledu KHL Sisak rezultatom 5-2 (0-0, 1-1, 4-1) i izjednačila četvrtfinalnu playoff seriju Alpske hokejaške lige na 1-1.

Nakon što je prva trećina završila bez golova, iako je Sisak natpucao protivnike 15-4, u drugoj su obje momčadi zabile po jedan pogodak. Prvo je povela Cortina. da bi Tjaš Lesničar u situaciji s igračem više izjednačio u 32. minuti.

Domaćini u trećem periodu postižu još četiri gola, a Siščani samo jedan.

Talijani s dva brza pogotka odlaze na 3-1, zatim Nikša Jurić smanjuje na 3-2, da bi ekipa iz poznatog alpskog skijališta potom s još dva gola otišla na nedostižnih 5-2 i onemogućila Vitezove da naprave break u gostima.

Četvrtfinale se već u subotu seli u Sisak, gdje će Vitezovi potražiti svoju drugu pobjedu u seriji koja se igra na četiri dobivene utakmice.